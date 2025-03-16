Европа должна действовать быстрее и решительнее, заявил министр иностранных дел Эстонии Цахкна.

Формируя "коалицию желающих" под руководством Великобритании для защиты Украины от дальнейшей российской агрессии, Европа должна действовать быстрее, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом пишет The Telegraph.

В разговоре с изданием чиновник заявил, что правительство Эстонии разочарован темпами переговоров о формировании коалиции, которая могла бы разместить около 10 000 миротворческих войск в Украине после окончания войны".

"Наша общая цель - прочный и справедливый мир, но для достижения этого Европа должна действовать быстрее и решительнее, чем до сих пор. Главным препятствием для мира является Путин и его агрессия, которая продолжается", - отметил Цахкна.

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Он подчеркнул, что давление Европы "должно быть направлено на агрессора", а "поддержка - на жертву".

"Только тогда, когда Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) поймет, что время не на его стороне, станут возможными достойные доверия переговоры", - отметил министр.

Также он одобрительно отозвался о "лидерстве Великобритании и Франции в продвижении дискуссий по гарантиям безопасности для Украины" и заверил, что его страна "готова играть активную роль в этих дискуссиях".

Отдельно Цахкна прокомментировал новую политику президента США Дональда Трампа в отношении НАТО. Он заявил, в частности, что Эстония уверена в том, что Трамп сохранил "личную преданность" НАТО. В то же время эстонский министр согласился, что "Европа должна нести большую часть ответственности за предоставление гарантий безопасности Украине, тогда как участие Соединенных Штатов остается важным".

Отмечается, что Эстония тратит сейчас на оборону 3,5 процента годового ВВП, также объявлено о планах увеличить эту цифру до 5 процентов. Страна настойчиво поощряет европейских союзников последовать своему примеру.

Издание напомнило, что Эстония - балтийский член НАТО и ЕС с населением 1,3 миллиона человек. Страна имеет общую границу с Россией протяженностью 180 миль и является одной из самых активных сторонников Украины после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Шаги "коалиции желающих" в поддержку Украины

Как сообщал ранее УНИАН, 15 марта на онлайн-встрече лидеров около 25 стран, входящих в "коалицию желающих", премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности союзников усилить санкционное давление на РФ, в частности обсуждается конфискация замороженных российских активов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина - суверенная страна, поэтому, если она попросит союзные страны разместить на ее территории миротворческий контингент, не Россия должна решать, соглашаться им или нет. Он отметил, что это решение остается неизменным: европейцы не будут спрашивать разрешения у кремлевского диктатора Путина.

В то же время высокопоставленный дипломат в отставке лорд Питер Рикеттс выразил мнение, что идея отправки европейских миротворцев в Украину является значительным риском без участия США. Он подчеркнул, что "чугунная американская гарантия" была бы лучшим способом избежать любых потенциальных боевых действий в будущем.

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