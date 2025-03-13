В российском МИД до сих пор отвергают этот шаг в качестве гарантий безопасности.

В Министерстве иностранных дел России предупредили о недопустимости размещения иностранных войск на территории Украины. В Кремле заявили, что такой шаг будет расценен как прямое вмешательство стран, которые пойдут на этот шаг, в "конфликт".

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предпримет "ответит всеми доступными средствами" на ввод иностранных войск в Украину, пишет Sky News.

Отправка миротворцев в Украину - что известно на сейчас

В рамках обсуждений возможного мирного соглашения для обеспечения безопасности Украины европейские лидеры предложили отправить в страну миротворческие силы. США уже исключили возможность размещения своих военных, однако Великобритания и Франция рассматривают такую вероятность.

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Ранее УНИАН сообщал, что Мелони будет избегать саммита Стармера по миротворцам в Украине. Мелони сообщила членам своего ближайшего окружения, что ее "не убедила" целесообразность этого процесса.

Кроме того, Россия закатила скандал Австралии из-за планов по отправке миротворцев в Украину. В посольстве России обвинили Австралию в том, что она "остается на стороне войны вместе с теми в Европе, кто делает ставку на продолжение и эскалацию конфликта, несмотря на обнадеживающие сдвиги в сторону мирных переговоров".

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