Макрон предложил альтернативу европейским войскам в Украине, - The Telegraph

Французский лидер рассматривает вероятность создания миссии под эгидой ООН.

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает создание миссии под эгидой ООН, которая могла бы предотвратить новое нападение России на Украину в случае достижения мирного соглашения, пишет The Telegraph.

Макрон изучает различные сценарии, которые могли бы заменить отправку европейского военного контингента в Украину. К разработке этого плана привлечен также премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По данным издания, французский лидер рассматривает возможность создания миротворческой миссии под руководством ООН, целью которой станет защита будущих мирных договоренностей. Макрон и Стармер инициируют формирование "коалиции желающих" среди стран НАТО и ЕС, чтобы создать миротворческие силы при поддержке гарантий безопасности со стороны США.

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Макрон поднял вопрос о возможной миротворческой миссии ООН во время саммита Европейского совета с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Это происходит на фоне того, что британский премьер подчеркивает не прямое участие европейских войск в Украине, а усиление воздушной и морской поддержки для обеспечения безопасности страны.

Инициативы Макрона в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается привлечь международную общественность к поддержке Украины. Однако эта инициатива ставит его на путь противостояния с президентом США Дональдом Трампом.

Президент США воспринимает прекращение огня как способ возобновить сотрудничество с Россией. В свою очередь, Владимир Путин в разговоре с Трампом потребовал полностью прекратить поставки оружия в Украину, что заставит Макрона фактически отказаться от усилий по мобилизации поддержки Киева.

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