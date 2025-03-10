Российское посольство в Австралии обещает 2серьезные последствия".

Россия угрожает правительству Австралии из-за планов по отправке войск в Украину в рамках международной миротворческой операции. Как пишет The Guardian, российское посольство в Австралии в заявлении, предоставленном The Sydney Morning Herald, заявило, что присоединение страны к коалиции "повлечет за собой серьезные последствия".

В посольстве обвинили Австралию в том, что она "остается на стороне войны вместе с теми в Европе, кто делает ставку на продолжение и эскалацию конфликта, несмотря на обнадеживающие сдвиги в сторону мирных переговоров".

"Россия неоднократно давала понять, что иностранное военное присутствие в Украине совершенно неприемлемо. Поэтому идея размещения западных военных контингентов на Украине под видом миротворцев призвана подорвать мирные усилия… Для Австралии присоединение к так называемой коалиции желающих повлечет за собой серьезные последствия. Западные сапоги на земле неприемлемы для России, и мы не будем оставаться пассивными наблюдателями", - говорится в заявлении.

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При этом отмечается, что вышеизложенное "не стоит воспринимать как угрозу".

"Это предупреждение. Россия не намерена причинять вред австралийцам, и Канберра может легко избежать неприятностей, просто воздержавшись от безответственного авантюризма в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в заявлении

Австралийские миротворцы в Украине

Премьер-министр Энтони Албанезе неоднократно заявлял о поддержке Австралией Украины и высказал намерение отправить в Украину миротворцев.

"В настоящее время обсуждается вопрос о возможном миротворчестве, и с точки зрения моего правительства мы открыты для рассмотрения любых предложений на будущее", - заявил он, отметив, что пока Австралию официально не просили предоставить войска.

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