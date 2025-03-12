Италия непреклонна в том, что американцы должны быть вовлечены в обеспечение любого прекращения огня и мирного урегулирования.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена избегать саммита "коалиции желающих" Кейра Стармера, поскольку ее "не убедил" англо-французский план отправки европейских миротворцев в Украину.

Как пишет The Telegraph, она не примет участия в видеоконференции, которую ее британский коллега организовал в субботу.

Мелони сообщила членам своего ближайшего окружения, что ее "не убедила" целесообразность отправки европейских войск для обеспечения прекращения огня в Украине.

Видео дня

Отмечается, что высокопоставленные члены ее коалиции, включая Антонио Таяни, министра иностранных дел, и Гвидо Кросетто, министра обороны, в течение нескольких дней заявляли, что они рассмотрят отправку итальянских солдат в Украину только в том случае, если будет более широкий мандат ООН для любой возможной миротворческой миссии.

Сомнения относительно жизнеспособности планов, выдвинутых Лондоном и Парижем, означают, что Мелони "покинет" коалицию добровольного виртуального саммита, сообщают La Stampa и La Repubblica, две ведущие итальянские газеты. La Stampa пишет:

"Ее решение расколет фронт, который пытаются построить Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Решение об уходе итальянцев было принято после долгой серии обсуждений и контактов с иностранными канцеляриями, включая Вашингтон".

La Repubblica сообщила:

"Одно несомненно: Мелони не будет участвовать в видеозвонке "коалиции добровольной", организованном британским премьер-министром. Она дистанцируется от франко-британской оси".

Отмечается, что Италия непреклонна в том, что американцы должны быть вовлечены в обеспечение любого прекращения огня и мирного урегулирования.

Саммит Стармера по Украине

Кир Стармер планирует вторую встречу союзников, рассматривающих отправку миротворческих войск на Украину в рамках любого послевоенного урегулирования.

Виртуальная встреча, которая ожидается в субботу, соберет лидеров стран НАТО и ЕС, которые готовы предоставить военные силы для так называемой "коалиции желающих".

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