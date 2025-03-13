Они не хотят вступать в конфликт с солдатами соседней страны.

Финляндия не будет отправлять свой военный контингент в Украину, чтобы обеспечить выполнение будущих мирных договоренностей.

Как передает газета Suomenmaa, об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. По его словам, вопросы мира, восстановления и европейский путь Украины не могут решаться без Европы, и Финляндия предложила ряд шагов для мирного процесса:

"Мы готовы участвовать любым способом, который нам подходит, но не будем посылать солдат в Украину. Было бы рискованно, если бы финские солдаты рисковали вступить в конфликт с солдатами из соседней страны. Поэтому здесь линия нашего правительства четкая".

Министр иностранных дел Элина Валтонен добавила, что сейчас мяч находится на поле России, поскольку именно инициатор войны может ее остановить. Она говорит, что Финляндия не нормализует и не восстановит отношения с РФ, пока та не вернется к соблюдению международного права и не прекратит агрессивную войну:

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"Ситуация в Украине далеко не безнадежна. Не стоит спешить с принятием мира, который, в конце концов, не является долговременным и справедливым", - добавила она.

Миротворцы в Украине

По состоянию на 13 марта 2025 года, несколько стран выразили готовность отправить миротворческие силы в Украину для поддержки возможного перемирия и обеспечения безопасности.

Эта инициатива, известная как "коалиция желающих", возглавляется Великобританией и Францией. С официальными заявлениями также выступили Ирландия, Дания и Австралия.

Несмотря на то, что отправку европейских войск поддерживает президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, Москва выступает категорически против.

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