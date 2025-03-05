Бывший глава МВД заявил об ослаблении глобальной позиции США.

Великобритания и Европа должны ускорить перевооружение, чтобы иметь возможность поддерживать Украину в войне с Российской Федерацией.

Так лидер британской Консервативной партии Кеми Баденок отреагировала на новость о том, что Соединенные Штаты Америки остановили всю военную помощь украинской армии. Она написала в микроблоге X, что это решение вызывает глубокое беспокойство:

"Очевидно, что Британия и Европа должны перевооружиться гораздо быстрее, если мы хотим предоставить Украине нечто большее, чем просто теплые слова поддержки. Мы должны работать над тем, чтобы удержать Америку внутри, а Россию - снаружи".

Бывший министр внутренних дел Великобритании Грант Шаппс написал в X, что Вашингтон фактически стал на сторону Кремля в этой войне. "Трагично наблюдать, как Соединенные Штаты - "Дом свободных" - становятся на сторону диктатора Путина. Это ослабляет глобальную позицию Америки, подрывает суверенитет Украины и поощряет агрессоров во всем мире", - добавил он.

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США приостановили помощь Украине

Напомним, вчера ряд западных СМИ сообщили, что Трамп поручил Пентагону приостановить всю военную помощь Украине. Решение было принято после его спора с президентом Владимиром Зеленским.

Украина и ее союзники волнуются, что прекращение поставок может оказать значительное влияние на обороноспособность Украины, поскольку США были одним из ключевых поставщиков военной помощи ее армии.

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