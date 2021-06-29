Украина активно принимает участие в миротворческих миссиях и операциях.

Миротворческие миссии ООН с 1 июля могут прекратить деятельность. Проблема заключается в том, что Генеральная ассамблея ООН может не принять вовремя бюджет на следующий год.

Об этом сообщает Reuters.

Руководитель управления стратегией, политикой и соблюдения требований ООН Кэтрин Поллард заявила, что 12 миротворческих миссий уже получили рекомендации разработать план на случай непринятия нового бюджета. Документ должны принять на 2022 год до 30 июня в размере 6 млрд долларов. Если бюджет не примут, то деньги направят только на охрану активов ООН, а также на защиту персонала и миротворцев.

По словам главы миротворческой деятельности ООН Жан-Пьер Лакруа, без бюджета миссии будут ограничены и не смогут выполнять свою работу - защищать население, помогать в борьбе с COVID-19, обеспечивать меры по поддержке политических усилий и посредничества.

Читайте такжеООН: голод угрожает более 40 миллионам людей в мире

Миротворческие миссии ООН находятся на Ближнем Востоке, в Африке, на Кипре, в Индии, Пакистане, Сирии, Израиле, Ливане, Сербии, ДР Конго, Судане, Мали и ЦАР. При этом Украина активно принимает участие в миротворческих миссиях и операциях.

Смерть украинских миротворцев в Конго

6 декабря этого года военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации в ДР Конго умер от внезапной остановки сердца.

В ноябре украинский военный, находившийся в составе миссии ООН в Конго, умер от COVID-19.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования украинскому народу в связи со смертью старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Бривко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева