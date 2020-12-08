Генсек ООН поблагодарил за вклад, который сделал украинец в работу ради мира в Конго.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования украинскому народу в связи со смертью 22 ноября старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Бривко, который выполнял задачи в составе Стабилизационной миссии ООН в Демократической Республике Конго.

Об этом говорится в письме генсека ООН, направленном на имя президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, государству и народу Украины в связи с этой страшной потерей, а также благодарю за вклад, который сделал ваш соотечественник в нашу работу во имя мира в Демократической Республике Конго", - отметил Гутерреш в письме.

Он заверил, что ООН настроена увеличивать усилия по смягчению воздействия пандемии COVID-19 на миротворческие миссии и предотвращению ее распространения и принимать все меры для безопасности миротворцев и другого персонала.

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Генеральный секретарь ООН выразил глубокую благодарность Украине за решительную поддержку Организации Объединенных Наций и, в частности, миротворческих операций.

Смерть украинских миротворцев в Конго

6 декабря этого года военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации в ДР Конго умер от внезапной остановки сердца.

В ноябре украинский военный, находившийся в составе миссии ООН в Конго, умер от COVID-19.

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Автор: Леся Лещенко