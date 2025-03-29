Бывший советник по нацбезопасности также заметил, что ложь Путина не должна стать неожиданностью ни для кого в Белом доме.

Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности во время его первой каденции Герберт Макмастер предупредил спецпредставителя по вопросам Украины Стива Уиткоффа, чтобы он остерегался намерений правителя России Владимира Путина.

"Путин ему врет! Это ни для кого не должно быть неожиданностью. Путин - лучший лжец, лучший обманщик в мире", - сказал Макмастер во время выступления в четверг на Fox News, цитирует The Hill.

Макмастер уверен, что все вскоре поймут, что то, чего хочет Путин, не подлежит обсуждению. "Он хочет доминировать в Украине", - сказал он.

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Экс-советник Трампа добавил, что Путин хочет контролировать Черное море, подорвать трансатлантические отношения и разрушить НАТО.

Комментарии бывшего советника по нацбезопасности появились после договоренности между Украиной и Россией о "прекращении применения силы" в Черном море. Макмастер сказал, что Уиткофф и другие должны усилить высокий уровень потерь Кремля в его конфликте с Украиной, чтобы подтолкнуть Путина к прекращению войны.

"За последний год Россия понесла от 40 до 45% общих потерь в войне. Это неоправданно. Поэтому я считаю, что мы находимся в настоящем сильном положении, мы как Соединенные Штаты и Европа, если снова объединимся в этом вопросе, а Путин находится в позиции слабости", - сказал Макмастер.

Соглашение по Черному морю - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет взять под контроль торговый коридор в Черном море. Он пояснил, что оккупанты воспользуются соглашением о прекращении огня.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в соглашении США и РФ о Черном море нет одного ключевого пункта. По его словам, США начинают осознавать, что Россия тянет время. Вскоре президент США Дональд Трамп поймет, что российский диктатор Владимир Путин постоянно врет и нарушает обещания.

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