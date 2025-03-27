Китай может сесть за стол мирных переговоров по Украине, - глава МИД Франции

Французский дипломат отметил, что Пекин может вмешаться в процесс с серьезными и добросовестными предложениями.

Китай может повлиять на Россию, в частности, заставить Москву сесть за стол переговоров по войне в Украине.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Пекин по случаю 50-й годовщины установления дипломатических отношений между странами, цитирует Le Figaro.

Барро встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. На совместной пресс-конференции французский дипломат отметил, что Париж и Пекин "должны координировать усилия, чтобы способствовать справедливому и длительному миру в Украине".

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"Китай также должен сыграть определенную роль в том, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров с серьезными и добросовестными предложениями", - сказал Барро.

Зато в МИД Китая, информируя об итогах встречи с Барро, не упомянули об Украине. В то же время в пресс-релизе отметили, что главы МИД обсудили отношения между Китаем и ЕС, их развитие, экономические вопросы и климат.

Война в Украине: роль Китая

Как писал УНИАН, Китай стал единственным поставщиком в РФ редких металлов, необходимых для производства оружия. Кроме того, Китай является крупнейшим покупателем российской нефти, таким образом финансируя военную экономику страны-агрессора.

Также мы рассказывали, что на фоне ухудшения отношений США с Украиной и остальной Европой Китай пытается воспользоваться моментом и улучшить свои отношения с регионом. При этом Китай жестко раскритиковал попытки Дональда Трампа нажиться на загнанной в тупик Украине.

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