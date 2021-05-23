Ситуацию прокомментировал начальник Главного штаба – первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич.

Истребитель был поднят в небо для сопровождения самолета, запросившего посадку в Национальном аэропорту Минск из-за сообщения о минировании.

Об этом заявил начальник Главного штаба – первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич, в Telegram.

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"Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность №1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение", - говорится в заявлении.

"После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме ("Минск-2") и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома "Барановичи". Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром "Минск-2", - отметил Гурцевич.

Роман Протасевич и его задержание

Роман Протасевич - бывший главным редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA, освещавшего массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко.

Белорусские власти объявили Протасевича в международный розыск и включили в "список террористов". Из-за опасений за свою безопасность он покинул страну.

23 мая 2021 года в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с соучредителем белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Rayanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

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Автор: Елена Коваленко