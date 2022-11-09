Им заочно сообщили о подозрении.

С начала полномасштабного вторжения полицейские начали более 42 тысяч уголовных производств в отношении военных преступлений, учиненных российскими оккупантами на территории Украины.

Уже идентифицировано около 168 тысяч захватчиков, рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе во время визита делегации во главе с Послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд.

Следователи фиксируют военные преступления по трем направлениям - преступления, совершенные на временно неподконтрольной Украине территории, обстрелы мирного населения и инфраструктуры, а также фиксация преступлений на деоккупированных территориях.

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Сейчас продолжаются следственные действия на деоккупированных территориях Киевщины и Харьковщины, а также на части территории Херсонской и Николаевской областей.

"Наверное, в этом случае, мы сталкиваемся с самым большим кошмаром: мы обнаруживаем массовые захоронения гражданских лиц, в том числе людей, которые осуществляли эвакуацию из этих районов. Мы обнаружили 37 мест, где насильственно удерживались гражданские. Это только на деоккупированных территориях. Мы понимаем, что есть еще 27 таких мест на наших оккупированных территориях и 7 – на территории Российской Федерации, где осуществляются пытки в отношении наших граждан", - сообщил глава ГСУ Нацполиции.

Кроме того, правоохранители установили 6 600 погибших гражданских, которые были расстреляны или замучены российскими военными.

Военные преступления РФ

В сентябре команда экспертов, назначенная высшим правозащитным органом ООН для изучения нарушений прав человека в Украине, обнаружила доказательства военных преступлений, совершенных после полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, ООН считает российские войска ответственными за подавляющее большинство потенциальных военных преступлений в первые недели войны в Украине.

В октябре стало известно, что в Украине уже открыто 43 уголовных производства, которые касаются сексуальных преступлений оккупантов против мирного населения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что одним из условий начала переговоров с Россией является наказание всех причастных к военным преступлениям.

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