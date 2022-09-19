Важно объединить усилия и работать, чтобы непосредственные исполнители преступлений понесли справедливое наказание.

Военные преступления, которые совершала Россия на территории Украины, будут документироваться и расследоваться годами, десятилетиями

Об этом в интервью DW заявила правозащитница Татьяна Печончик, возглавляющая правление Центра прав человека ZMINA.

"Военные преступления будут документироваться и расследоваться годами, десятилетиями. Важно настроить себя на это, объединить усилия и работать, чтобы понесли справедливое наказание непосредственные исполнители преступлений, а также российский президент Путин и высшее руководство РФ, которые восемь лет назад начали агрессивную войну против Украины", – отметила она.

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Печончик отметила, что ее организация занимается документированием насильственных исчезновений активных граждан на территориях, которые были оккупированы русской армией после 24 февраля 2022 года.

"Сейчас, когда мы говорим уже о третьей волне российской агрессии, трудно назвать точное количество насильственных исчезновений, но эта практика очень распространена, и можно сказать, что речь идет о тысячах случаев", – отметила она.

Те, кого удалось освободить, рассказывают о пытках.

"Мы задокументировали более 300 случаев похищения активистов, журналистов, волонтеров, представителей органов местного самоуправления или их родственников. Из этих случаев более 120 человек до сих пор остается в русском плену, о них нет информации, или ее очень мало. 181 человек был освобожден, 12 человек – замучены до смерти. Те люди, которых освободили, часто рассказывают о применении пыток", - подчеркнула Печончик.

По ее словам, сейчас наибольшее количество зафиксированных исчезновений произошли в Херсонской (122 случая) и Запорожской (90 случаев) областях, но эта практика не нова и применяется Россией с 2014 года.

"Это не является чем-то новым, мы уже видели это раньше, хоть и в меньших масштабах. Когда Россия оккупировала Крым, то тоже начались массовые похищения активистов и журналистов, особенно крымскотатарского происхождения. За годы оккупации произошло по меньшей мере 44 случая насильственных исчезновений в Крыму, больше всего – в 2014 году. Впоследствии, когда Россия развязала войну на Донбассе, таких случаев было уже сотни", – отметила Печончик.

Как писал УНИАН, генеральный прокурор Андрей Костин в интервью телеканалу CBS News 18 сентября сообщил, что сейчас зафиксировано 34 тысячи военных преступлений россиян. Сейчас дела о военных преступлениях, совершенных в Харьковской области, в частности в Изюме, сейчас в приоритете.

Кроме этого, Костин сообщил, что украинские правоохранители установили пятерых детей в возрасте от 4 до 16 лет, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны российских оккупантов за время полномасштабной войны.

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