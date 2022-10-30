Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский убежден, что личности русских оккупантов, которые издевались над украинцами в пыточных, будут установлены.
Об этом он сказал в интервью, обнародованном в эфире телемарафона.
Отвечая на вопрос, сколько застенков было найдено на деоккупированных территориях и сколько людей через них прошло, чиновник отметил:
"О количестве людей сказать пока трудно. Потому что, действительно, мы фактически в каждом месте, где мы заходим на деоккупированную территорию, в каждом населенном пункте мы находим такую пыточную".
Монастырский рассказал, что больше всего его лично поразила пыточная в Балаклее.
"Она была на месте полицейского участка. И там в камерах могли одновременно держаться до 40 человек", - сказал он и добавил, что по словам свидетелей, через эту пыточную проходили сотни людей.
Министр также рассказал, что российские оккупанты применяли к людям электрический ток, избиение, различные издевательства, в том числе вырывание ногтей. В то же время Монастырский замечает, что оптимистично смотрит на вопрос установления виновных в этих преступлениях.
"Я оптимистично смотрю на вопрос установления фигурантов этих дел. Некоторых из них мы уже знаем, кто там находился непосредственно. В частности, если мы говорим о Балаклее, то это ОМОН из Тольятти... Сейчас мы идентифицируем, кто персонально участвовал в пытках наших граждан там", - рассказал чиновник.
Он также отметил, что на сегодня в распоряжении полиции есть более 25 тысяч часов аудиопереговоров оккупантов, где они говорят о своих преступлениях.
"Убежден, что мы сможем установить, кто именно это делал", - подчеркнул Монастырский.
Министр добавил, что сейчас в Харьковской области было обнаружено 23 застенка, три - в Херсонской и одну - в Донецкой. В частности только на территории Купянска было 8 застенков.
Пыточные оккупантов: что известно о военных преступлениях РФ
Как сообщал УНИАН, 17 октября в Службе безопасности Украины сообщили о получении от пленных российских диверсантов из частной военной компании доказательной базы относительно зверств, которые они совершали на временно оккупированной Харьковщине. Оккупанты "охотились" на АТОшников, их похищали и удерживали в трехметровой земляной яме связанными, без воды и питания, издевались и били.
Кроме этого, недавно на Харьковщине обнаружили тела еще двух замученных оккупантами мужчин. Пыточную оккупантов также нашли возле Святогорской Лавры. Российские военные удерживали там местных жителей, которые поддерживали суверенитет Украины.