Сейчас в Харьковской области было обнаружили 23 пыточные, в Херсонской - три и одну - в Донецкой.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский убежден, что личности русских оккупантов, которые издевались над украинцами в пыточных, будут установлены.

Об этом он сказал в интервью, обнародованном в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, сколько застенков было найдено на деоккупированных территориях и сколько людей через них прошло, чиновник отметил:

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"О количестве людей сказать пока трудно. Потому что, действительно, мы фактически в каждом месте, где мы заходим на деоккупированную территорию, в каждом населенном пункте мы находим такую пыточную".

Монастырский рассказал, что больше всего его лично поразила пыточная в Балаклее.

"Она была на месте полицейского участка. И там в камерах могли одновременно держаться до 40 человек", - сказал он и добавил, что по словам свидетелей, через эту пыточную проходили сотни людей.

Министр также рассказал, что российские оккупанты применяли к людям электрический ток, избиение, различные издевательства, в том числе вырывание ногтей. В то же время Монастырский замечает, что оптимистично смотрит на вопрос установления виновных в этих преступлениях.

"Я оптимистично смотрю на вопрос установления фигурантов этих дел. Некоторых из них мы уже знаем, кто там находился непосредственно. В частности, если мы говорим о Балаклее, то это ОМОН из Тольятти... Сейчас мы идентифицируем, кто персонально участвовал в пытках наших граждан там", - рассказал чиновник.

Он также отметил, что на сегодня в распоряжении полиции есть более 25 тысяч часов аудиопереговоров оккупантов, где они говорят о своих преступлениях.

"Убежден, что мы сможем установить, кто именно это делал", - подчеркнул Монастырский.

Министр добавил, что сейчас в Харьковской области было обнаружено 23 застенка, три - в Херсонской и одну - в Донецкой. В частности только на территории Купянска было 8 застенков.

Пыточные оккупантов: что известно о военных преступлениях РФ

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Службе безопасности Украины сообщили о получении от пленных российских диверсантов из частной военной компании доказательной базы относительно зверств, которые они совершали на временно оккупированной Харьковщине. Оккупанты "охотились" на АТОшников, их похищали и удерживали в трехметровой земляной яме связанными, без воды и питания, издевались и били.

Кроме этого, недавно на Харьковщине обнаружили тела еще двух замученных оккупантами мужчин. Пыточную оккупантов также нашли возле Святогорской Лавры. Российские военные удерживали там местных жителей, которые поддерживали суверенитет Украины.

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