В Вене подчеркнули, что они "возмущены бесчеловечными заявлениями" российского посла.

Министерство иностранных дел Австрии вызывает посла России Михаила Ульянова после его призывов к уничтожению украинцев.

В своем заявлении МИД Австрии подчеркнул, что он "возмущен бесчеловечными заявлениями" российского посла.

"Мы возмущены бесчеловечными заявлениями российского постоянного представителя и его попытками представить в перспективе то, что не подлежит обсуждению", - говорится в сообщении.

Из-за этих заявлений австрийское внешнеполитическое ведомство вызвало российского так называемого дипломата "на ковер".

"Мы выступаем за свободу слова. Но мы также должны занять твердую позицию против таких провокационных заявлений. Поэтому на воскресенье в МИД вызвали российского посла Михаила Ульянова", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее на странице Ульянова в Twitter появился ответ на пост президента Украины Владимира Зеленского о новом пакете военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Посол написал "Нет пощады украинскому населению".

После волны критики Ульянов удалил свой пост, однако он остался в веб-архиве соцсетей.

Это не первое возмутительное заявление российских дипломатов с прямым призывом к убийству украинцев. Так, ранее посольство России в Великобритании призвало казнить пленных бойцов полка "Азов" через повешение. Депутат лейбористской партии Крис Брайант потребовал выдворить посольство из страны за это заявление.

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