Речь идет о трех палестинских территориях - Восточный Иерусалим, Сектор Газа и Западный берег Иордана.

Международный суд ООН в Гааге признал незаконным присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях и призвал немедленно прекратить строительство израильских поселений там. Об этом сообщает Associated Press.

Заключение коллегии из 15 судей Международного суда ООН указывает на широкий перечень политических мер Израиля, включая строительство и расширение израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме, использование природных ресурсов этого района, аннексию и установление постоянного контроля над землями и дискриминационную политику против палестинцев. По заключению судей, такие действия Израиля нарушают международное право.

Суд заявил, что Израиль не имеет права осуществлять свой суверенитет на палестинских территориях и что международные законы запрещают приобретение территории силой.

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"Злоупотребление Израилем своим статусом оккупирующей державы" делает его "присутствие на оккупированной палестинской территории незаконным", заявил суд и постановил, что Израиль должен немедленно остановить строительство новых поселений и ликвидировать уже существующие поселения.

Суд также заявил, что Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности ООН должны рассмотреть "точные способы" прекращения присутствия Израиля на палестинских территориях.

Израиль, который обычно считает ООН и международные трибуналы несправедливыми и предвзятыми, не направил команду юристов на слушания. Вместо этого он предоставил письменные комментарии, в которых говорится, что вопросы, поставленные перед судом, являются предвзятыми и не отвечают вопросам безопасности Израиля. Израильские официальные лица заявили, что вмешательство суда может подорвать мирный процесс, который находился в стагнации более десяти лет.

"Еврейский народ не является оккупантом на своей собственной земле, в том числе в нашей вечной столице Иерусалиме, ни в Иудее и Самарии, нашей исторической родине. Ни одна абсурдная мысль в Гааге не может оспорить эту историческую правду или законное право израильтян жить в своих собственных общинах на родине наших предков", - прокомментировал решение суда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Израильские поселения на Западном берегу Иордана

Израиль захватил Западный берег реки Иордан, восточный Иерусалим и сектор Газа во время Ближневосточной войны 1967 года. Палестинцы стремятся создать независимое государство на всех трех территориях.

Израиль считает Западный берег спорной территорией, будущее которой должно быть решено в ходе переговоров. Однако это не помешало Израилю создать на Западном берегу собственные поселения. Также Израиль фактически аннексировал восточный Иерусалим, что не было признано большинством государств мира. И только из Сектора Газа Израиль вывел свои войска и поселенцев в 2005 году, сохранив блокаду этой территории.

С точки зрения большинства стран мира все три территории считаются частью Палестины, а Восточный Иерусалим и часть Западного берега - еще и оккупированными Израилем.

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