В США пациентка торопясь на прием, въехала в больницу и убила человека

Полиция не стала выдвигать против Клейтон обвинений, поскольку авария была неумышленной.

В американской Атланте, штат Джорджия, 75-летняя Мэри Клейтон въехала на Mercedes-Benz в больницу, потеряв управление и снося все на своем пути.

Пациентка торопилась на прием к доктору. Один человек погиб, четверо ранены, передает Daily Mail.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как автомобиль таранит припаркованную у здания машину и въезжает в отделение скорой помощи, сбивая медработников.

Погибла 55-летняя Кимберли Холл. Еще четыре человека получили ранения, в том числе 29-летняя Кайлин Бейли. При столкновении с машиной она получила перелом костей таза и бедер. Она провела несколько недель в больнице и снова училась ходить.

Читайте также21 грамм: жительница Техаса в один день узнала о гибели любимого и о беременности

Полиция не стала выдвигать против Клейтон обвинений, поскольку авария была неумышленной. В крови женщины не нашли алкогольных и наркотических средств.

«Я не понимаю, как такое возможно? Она влетела в больницу, серьезно покалечила меня и убила еще одного человека, и ей разрешили остаться дома и спокойно жить дальше. Каждый новый день - это испытание для семьи покойной. Такое же испытание, как для меня и моей семьи», - заявила Бейли.

Бейли обратилась за помощью к адвокату. В ДТП они винят также и больницу, которая не установила сигнальные столбики у входа в отделение скорой помощи. Полиция продолжает расследовать дело. Виновница аварии от комментариев отказалась.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек попал в смертельную аварию в Праге.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram