Чешский министр попал в смертельное ДТП

Водителю такси, в котором ехал министр, стало плохо и он на невысокой скорости врезался в припаркованное авто.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек вечером в среду, 6 мая, попал в смертельную аварию в Праге.

Об этом сообщает чешское издание Blesk, ссылаясь на комментарий министра МИД Чехии.

Водителю такси, в котором ехал министр, стало плохо и он на невысокой скорости врезался в припаркованное авто. Инцидент случился на улице, где проживаем Петржичек.

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Водителя пытались реанимировать и в течение получаса проводили соответствующие меры, однако безуспешно.

На данный момент неизвестно, умер ли водитель от столкновения или же по другим причинам.

По информации издания, сам министр находится в норме, от столкновения он не пострадал. Во время инцидента он был без охраны.

По словам Петржичека, они с женой займутся похоронной процессией погибшего водителя.

Как сообщал УНИАН, в феврале неизвестный на машине въехал в толпу во время карнавального шествия в германском городе Фолькмарзен.