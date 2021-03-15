Во дворце решили нанять независимых внешних следователей, а не проводить внутреннее расследование.

Букингемский дворец проведет расследование утверждений о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл издевалась над королевским персоналом.

Читайте также"Мы не расистская семья": принц Уильям прокомментировал интервью брата и Меган МарклКак пишет «Европейская правда», дворец решил нанять независимых внешних следователей, а не проводить внутреннее расследование.

Отмечается, что расследованием займется юридическая фирма, ведь королевская семья теперь считает потенциальные последствия слишком чувствительными, чтобы решать подобные вопросы внутри.

В прошлом месяце двое высокопоставленных сотрудников дворца утверждали, что Меган Маркл над ними издевалась, а другой сотрудник сказал, что она его «унижала».

Меган Маркл эти обвинения отрицает.

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Автор: УНИАН