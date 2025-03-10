Новоизбранный лидер Либеральной партии Канады Марк Карни во время своей победной речи дал понять, что его страна "никогда" не будет частью США, пишет Newsweek.
В издании напомнили, что бывший центральный банкир одержал победу на выборах, благодаря чему он стал 24-м премьер-министром Канады. В своей первой речи на новом посту Карни обратился как к канадцам, так и к США, пообещав защищать суверенитет страны из-за растущей напряженности в отношениях с администрацией президента Дональда Трампа.
"Америка - это не Канада. И Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в коем случае, никоим образом, ни в какой форме. Мы не просили об этой борьбе, но канадцы всегда готовы, когда кто-то другой сбрасывает перчатки", - подчеркнул новый премьер-министр.
В Newsweek отметили, что лидерство Карни приходится во время напряженных отношений между США и Канадой, ведь Трамп ввел новые пошлины на канадские товары и неоднократно заявлял о якобы праве США на канадские природные ресурсы.
Также издание пишет, что недавняя риторика Трампа и агрессивная тарифная политика настораживают Канаду, ведь страна понимает, что теперь администрация президента США рассматривает соседнее государство не как суверенного союзника, а как подчиненного экономического партнера.
"Американцы хотят наши ресурсы, нашу воду, нашу землю, нашу страну. Подумайте об этом. Если им это удастся, они разрушат наш образ жизни", - добавил Карни в своей победной речи.
Кроме того, новый премьер-министр пообещал защищать "язык, культуру и воду Канады", которые, по его словам, являются чрезмерными увлечениями Трампа.
Планы Трампа в отношении Канады
Как писал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп выступил с новыми угрозами в сторону Канады. В частности он заявил, что может ввести новые пошлины против страны.
"Пожалуйста, объясните губернатору Канады Джастину Трюдо, что когда он вводит пошлины в ответ против США, наши пошлины в ответ немедленно увеличатся на такую же сумму", - говорилось в заявлении президента США.
В то же время советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц ответил, действительно ли Трамп хочет аннексировать Канаду. По его словам, он "не думает, что есть какие-то планы вторжения в эту страну", однако уверен, что многим канадцам не понравились последние 10 лет правления премьер-министра Джастина Трюдо.