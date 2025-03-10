По словам Марка Карни, Канада никогда не будет частью Америки.

Новоизбранный лидер Либеральной партии Канады Марк Карни во время своей победной речи дал понять, что его страна "никогда" не будет частью США, пишет Newsweek.

В издании напомнили, что бывший центральный банкир одержал победу на выборах, благодаря чему он стал 24-м премьер-министром Канады. В своей первой речи на новом посту Карни обратился как к канадцам, так и к США, пообещав защищать суверенитет страны из-за растущей напряженности в отношениях с администрацией президента Дональда Трампа.

"Америка - это не Канада. И Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в коем случае, никоим образом, ни в какой форме. Мы не просили об этой борьбе, но канадцы всегда готовы, когда кто-то другой сбрасывает перчатки", - подчеркнул новый премьер-министр.

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В Newsweek отметили, что лидерство Карни приходится во время напряженных отношений между США и Канадой, ведь Трамп ввел новые пошлины на канадские товары и неоднократно заявлял о якобы праве США на канадские природные ресурсы.

Также издание пишет, что недавняя риторика Трампа и агрессивная тарифная политика настораживают Канаду, ведь страна понимает, что теперь администрация президента США рассматривает соседнее государство не как суверенного союзника, а как подчиненного экономического партнера.

"Американцы хотят наши ресурсы, нашу воду, нашу землю, нашу страну. Подумайте об этом. Если им это удастся, они разрушат наш образ жизни", - добавил Карни в своей победной речи.

Кроме того, новый премьер-министр пообещал защищать "язык, культуру и воду Канады", которые, по его словам, являются чрезмерными увлечениями Трампа.

Планы Трампа в отношении Канады

Как писал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп выступил с новыми угрозами в сторону Канады. В частности он заявил, что может ввести новые пошлины против страны.

"Пожалуйста, объясните губернатору Канады Джастину Трюдо, что когда он вводит пошлины в ответ против США, наши пошлины в ответ немедленно увеличатся на такую же сумму", - говорилось в заявлении президента США.

В то же время советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц ответил, действительно ли Трамп хочет аннексировать Канаду. По его словам, он "не думает, что есть какие-то планы вторжения в эту страну", однако уверен, что многим канадцам не понравились последние 10 лет правления премьер-министра Джастина Трюдо.

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