Ни один из них не держит инициативу.

Член Европейского парламента раскрыла, какая из стран сейчас считается лидером в вопросе помощи Украине, сбросив с условного пьедестала Францию с предположением Макрона об отправке иностранных войск в Украину, и Германию, которая до сих пор не дала Киеву Taurus.

Вопрос прокомментировала депутат в парламенте от Германии Виола фон Крамон-Таубадель. В интервью 24 Каналу она сравнила конкуренцию в помощи Украине между Францией и Германией.

По словам политика, Макрон более серьезный в своих политических заявлениях, если сравнивать его риторику с канцлером ФРГ. В то же время нельзя его слова относительно иностранных войск в Украине расценивать как прямое обещание.

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"Я скажу так, Макрон, в отличие от нашего канцлера Шольца, сказал, что: "Нет, мы не должны ничего исключать". Но он не сказал, что французский или европейский солдат придет в Украину", - подчеркнула она.

По мнению Виолы фон Крамон-Таубадель, у Макрона наконец появилось понимание, что стоит на кону украинско-российской войны. Есть надежда, что такие изменения в мыслях помогут ускорить поставки оружия Киеву, сказала политик. Некоторые вещи уже пришли из Франции. "Я знаю, что некоторые вещи пришли из Франции, возможно, не так много. Но в будущем их однозначно будет больше", - намекнула она.

В то же время депутат Европарламента раскритиковала Шольца за отсутствие амбиций в вопросе конкуренции с Макроном. "Я не вижу, чтобы канцлер Шольц с кем-то конкурировал. Я не думаю, что он об этом заботится", - сказала она.

Виола фон Крамон-Таубадель считает, что сейчас лидерство в ЕС касательно помощи Украине закрепилось за Чехией и ее лидером Петром Павелом. "Он великий президент. Я думаю, что он является лидером, который нам нужен", - считает она.

В Праге обсудили снаряды для Украины

В последний месяц зимы появилась надежда, что Киев наконец преодолеет проблему "снарядного голода" - этот вопрос является краеугольным для фронта Украины уже несколько месяцев из-за задержки помощи союзников. В частности, Чехия заявила, что нашла 800 000 снарядов для Украины за пределами ЕС - вопрос заключался в том, что на их закупку необходимы деньги. В марте страна приняла дополнительное финансирование совместно еще с 20 странами ЕС (конкретная сумма средств не называлась).

На днях вопрос помощи Украине боеприпасами вновь затронули в Праге на встрече между главой МИД Чехии и его эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

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