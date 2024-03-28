Всего к чешской инициативе присоединились 15 стран, утверждается в материале, в частности Германия, Франция, Голландия, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада.

Участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы подписали соглашение, в рамках которого планируют передать миллион боеприпасов. Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.

Сообщается, что сначала предполагалось, что будет закуплено 800 тысяч снарядов: 500 тысяч для калибра 155 мм и 300 тысяч для 122 мм. Однако чешские чиновники нашли еще 200 тысяч снарядов.

По данным издания, снаряды вероятно поступят из Южной Кореи, Турции и, возможно, Южнуой Африки. Утверждается, что Украина может получить первые партии боеприпасов не в июне, как ранее публично заявляли в чешском правительстве, а уже в апреле.

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Отмечается, что чешской инициативе присоединились 15 стран, в том числе Германия, Франция, Голландия, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада.

Боеприпасы для Украины - инициатива Чехии

27 марта правительство Чехии одобрило дальнейший вклад страны в инициативу по закупке боеприпасов для поддержки Украины, атакованной Россией из стран, не входящих в ЕС.

Также известно, что Польша поможет с доставкой в Украину снарядов, закупленных по инициативе Чехии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

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