Президент Франции сказал, что Европа и Америка всегда стояли друг за друга.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том что, он не уверен, что Европа пришла бы на помощь Штатам. Об этом сообщает BFMTV.

Макрон, в частности, сказал, что Европа и Америка всегда стояли друг за друга.

Издание напомнило, что президент США 6 марта, общаясь с журналистами, заявил, что США могут отказаться защищать страну-партнера по НАТО, если та не будет выполнять полностью обязательства по расходам на оборону.

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"Если они не заплатят, я не собираюсь их защищать... Если бы у Соединенных Штатов была проблема, и мы позвонили во Францию или другие страны, которые я не буду называть, и сказали "у нас есть проблема", как вы думаете, они приедут и помогут нам, как они должны? Я не уверен", - сказал Трамп.

В ответ ему Макрон подчеркнул, что Франция испытывает "уважение и дружбу" к Соединенным Штатам и их лидерам и "имеет право требовать того же" от американцев.

"Мы лояльные и верные союзники", - подчеркнул президент Франции.

Он напомнил о вкладе маркиза Жильбера де Лафайета в обретение независимости Соединенных Штатов, а также вспомнил высадку американских войск в Нормандии в 1944 году.

"Мы всегда были рядом друг с другом", - подчеркнул Макрон.

Последние заявления Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп сделал заявление по Украине и РФ и заговорил о ядерном оружии. Он, в частности, сообщил о достижении "значительного прогресса" с Украиной и Россией. Также отметил, что "было бы замечательно", если бы все избавились от своего ядерного оружия.

Также Трамп заявил, что у Украины не будет другого выбора, кроме заключения мирного соглашения с Россией. "Я думаю, что произойдет следующее: Украина захочет заключить соглашение, потому что я не думаю, что у них есть выбор", - сказал Трамп. Он сказал, что и Россия также будет вынуждена заключить это соглашение.

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