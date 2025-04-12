Самопровозглашенный президент даже инициировал открытие прямого воздушного рейса между Исламабадом и Минском.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова принять 100-150 тысяч трудовых мигрантов из Пакистана. Об этом стало известно 11 апреля во время встречи белорусского диктатора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает Белта.

По словам Лукашенко, в Пакистане есть много людей, которые могут и хотят работать в Беларуси.

"Сделаем все для того, чтобы наши пакистанские друзья, рабочие, крестьяне, интеллигенция - все желающие смогли приехать в Беларусь и работать здесь. Мы окажем им соответствующую поддержку. Мы также договорились, что выработаем конкретный механизм приезда людей для работы в Беларуси. Нам они будут очень нужны", - сказал диктатор.

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Лукашенко для этого даже инициировал открытие прямого рейса между Исламабадом и Минском.

"Если мы будем привлекать трудовые ресурсы из Пакистана в Беларусь, а это будет, для людей нужно быстрое воздушное сообщение. Мы готовы в этом направлении работать и пройти свой путь", - сказал он.

Последние заявления Лукашенко

Как сообщал ранее УНИАН, 25 марта Лукашенко на инаугурации выступил с заявлением о диктатуре в Беларуси. В своей речи он отметил, якобы "полмира мечтает" о такой диктатуре, как в Беларуси. "Полмира мечтает о нашей диктатуре - диктатуре реальных дел и интересов наших людей. И со свободой слова у нас все в порядке. Демократии у нас больше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном", - сказал он.

Также Лукашенко заявил российской пропагандистке Ольге Скабеевой, что президент Украины Владимир Зеленский был ему "как сын". Она спросила диктатора о его отношении к Зеленскому, напомнив, как весной 2023 года он назвал его "гнидой". "Володя как сын мне был, но поступил как гнида", - ответил тот.

Кроме того, Лукашенко уверен, что Кремль "никогда" не согласится на размещение европейских войск в Украине, поскольку Москва и Киев продолжают маневрировать ради преимущества в спонсируемых США мирных переговорах. А еще он похвалил президента Дональда Трампа за его "прямой подход" к войне России с Украиной.

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