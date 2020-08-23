Лукашенко эвакуировали на вертолете из его Дворца, здание оцепили силовики (фото, видео)

Протестующих, находящихся поблизости, призывают выражать свои требования.

Президента Беларуси Александра Лукашенко эвакуируют на вертолете из его Дворца.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что Дворец оцепили силовики, протестующих, находящихся поблизости, призывают выражать свои требования.

"Если вы находитесь возле оцепления — то у диктатора есть все шансы УСЛЫШАТЬ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ", - говорится в сообщении.

Вертолет Лукашенко впоследствии приземлился возле Дворца независимости.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

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Автор: Андрей Василюк