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Лукашенко эвакуировали на вертолете из его Дворца, здание оцепили силовики (фото, видео)

19:02, 23 августа 2020
Мир
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Дворец оцепили силовики / фото t.me/nexta_live

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что Дворец оцепили силовики, протестующих, находящихся поблизости, призывают выражать свои требования.

"Если вы находитесь возле оцепления — то у диктатора есть все шансы УСЛЫШАТЬ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ", - говорится в сообщении.

Вертолет Лукашенко впоследствии приземлился возле Дворца независимости.

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Автор: Андрей Василюк

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