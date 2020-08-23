Лукашенко эвакуировали на вертолете из его Дворца, здание оцепили силовики (фото, видео)
19:02, 23 августа 2020Мир
3030 0обновлено
Протестующих, находящихся поблизости, призывают выражать свои требования.
Дворец оцепили силовики / фото t.me/nexta_live
Президента Беларуси Александра Лукашенко эвакуируют на вертолете из его Дворца.
Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live со ссылкой на свои источники.
Читайте также"Власть совсем больная, милиции ей уже недостаточно": белорусский оппозиционер отреагировал на угрозы армии
Отмечается, что Дворец оцепили силовики, протестующих, находящихся поблизости, призывают выражать свои требования.
"Если вы находитесь возле оцепления — то у диктатора есть все шансы УСЛЫШАТЬ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ", - говорится в сообщении.
Вертолет Лукашенко впоследствии приземлился возле Дворца независимости.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого – обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter