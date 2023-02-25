Белорусский диктатор поделился, что у него отношения с Путиным такие, что "дай бог каждому".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину провел "долгую" беседу с российским лидером Владимиром Путиным.

По данным пресс-службы Лукашенко, беседа между диктаторами состоялась вечером 24 февраля. Глава Беларуси сообщил "по секрету", что у него очень тесная связь с Путиным:

"Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтоб всегда были такими. И после меня, чтоб они были такими".

Путин решил проигнорировать годовщину вторжения РФ в Украину

Отметим, что в пятницу, 25 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину лидер страны Владимир Зеленский дал широкомасштабную пресс-конференцию журналистам.

Он рассказал о тех изменениях, которые произошли с государством, подвел итоги года войны, а также заявил, что ВСУ могут одержать победу на поле боя уже в 2023 году.

Со своей стороны глава страны-агрессора Владимир Путин и его прихвостни из Кремля не стали комментировать годовщину вторжения в Украину.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пояснили этот феномен тем, что Кремлю просто нечем похвастаться перед россиянами в день 24 февраля, ведь армия РФ не достигла ни одной из заявленных целей так называемой "спецоперации".

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