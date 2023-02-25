Владимир Путин попытается представить катастрофические военные неудачи России как необходимый опыт.

В Кремле не комментировали первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, предположительно, из-за того, что Россия не смогла достичь ни одной из заявленных целей и не имела значительных территориальных достижений с июля 2022 года.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW). Эксперты обратили внимание, что российский диктатор Владимир Путин и его прихвостни из администрации не делали никаких заявлений по поводу годовщины, хотя в течение последних трех дней глава Кремля имел многочисленные публичные выступления.

Аналитики указывают, что провокационные заявления в годовщину вторжения в очередной раз сделал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Он нафантазировал, что Россия выиграет войну, и повторил, что для нее жизненно важно достичь своих целей и "отодвинуть границы, которые угрожают [России], насколько это возможно, даже если это границы Польши".

"Раньше ISW оценивало, что Кремль использовал Медведева для поддержки информационных кампаний, нацеленных на военную поддержку Украины Западом, и для отвлечения внимания от военных неудач России", - отмечается в отчете.

В свою очередь, российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин раскритиковал заявления Медведева, назвав их бредом, и пытался преуменьшить значение военных неудач для России. Он отметил, что очень трудно победить государство, получающее внешнюю поддержку, при помощи немотивированных сил России, отсутствия гражданского общества и сильного промывания мозгов.

Аналитики ISW отмечают, что подобные заявления российских представителей могут свидетельствовать о том, что Путин будет пытаться представить катастрофические военные неудачи России как необходимый опыт, который она будет использовать для подготовки к "будущей агрессии НАТО против РФ".

Годовщина вторжения РФ в Украину

Как сообщал УНИАН, 24 февраля исполнился ровно год с того момента как Путин начал полномасштабное вторжение с использованием всех неядерных сил и средств. За этот год Россия потеряла убитыми почти 147 тысяч своих солдат, более 3300 танков, 6600 других бронемашин, большое количество иной военной техники.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении по случаю трагической годовщины выразил уверенность, что 2023 год будет годом победы над агрессором. "24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба", – подчеркнул президент.

Вечером в этот день на пресс-конференции Зеленский заявил, что Украина способна одержать победу в российско-украинской войне уже в 2023 году, несмотря на стремление агрессора достичь хотя бы каких-то результатов на поле боя. Также он отметил, что ни одна страна в мире не смогла бы противостоять российской агрессии самостоятельно, без поддержки партнеров.

Зеленский также назвал, при каких условиях Украина может сказать России, в каком формате "будем дипломатично ставить точку". По его словам, Россия должна выйти с территории Украины, прекратить наносить удары по ее территории и убивать гражданское население.

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