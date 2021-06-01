По его словам, в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами.

В «черном чемоданчике», который Александр Лукашенко взял на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, находились аналитические материалы.

Об этом он рассказал на совещании, передает Белта.

"Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать", - сказал Лукашенко.

По его словам, в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. И как объяснил Лукашенко, они с Путиным периодически обмениваются подобной информацией, если она касается одной из сторон.

"О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина", - пояснил Александр Лукашенко.

Встреча Лукашенко с Путиным: что известно

На встрече Лукашенко с Путиным речь шла о том, что в ближайшее время Минск получит от Москвы второй транш кредита в размере 500 миллионов долларов из общей суммы в 1,5 миллиарда.

В разговоре с Лукашенко президент РФ поднял вопрос о задержанной в Беларуси гражданке РФ Софии Сапеге - девушке белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Министерству иностранных дел России поручено следить за ее судьбой. Лукашенко также обсуждал с Путиным инцидент с самолетом Ryanair.

Это уже третья встреча Лукашенко и Путина в 2021 году. Переговоры продолжались более 5 часов.

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Автор: Денис Прядко