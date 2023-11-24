Тогда в ОП не поверили в искренность слов диктатора, но тот до сих пор держит свое слово.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, какое обещание белорусский диктатор Александр Лукашенко дал президенту Владимиру Зеленскому в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как отметил Арахамия в интервью Наталье Мосейчук, Зеленский отказался говорить с Лукашенко, но он настоял, что информацию от него нужно хотя бы послушать.

"Он тогда сказал: "Мы не будем воевать с Украиной". Он честно сказал: "Я не могу допустить, чтобы они не пользовались моей инфраструктурой и через Беларусь не заходили и не запускали ракеты, но я гарантирую, что ни один белорусский солдат не пересечет границу Украины", - отметил Арахамия.

Он добавил, что тогда в Офисе президента не поверили словам Лукашенко. Были определенные провокации, но диктатор до сих пор держит свое слово.

Роль режима Лукашенко в войне против Украины

С первых дней Великой войны Беларусь предоставила России свою территорию для наземного вторжения в Украину с севера и для нанесения воздушных ударов. Тогда Лукашенко утверждал, что своим вторжением в Украину Россия якобы защитила Беларусь. По версии диктатора, украинцы планировали одновременно полномасштабное наступление на оккупированную часть Донбасса и на Беларусь, и россияне якобы сорвали этот план.

Примечательно, что белорусская армия так и не приняла непосредственного участия во вторжении в Украину, несмотря на вероятное давление Кремля. Максимум, на что согласился Лукашенко - это проводить непрерывные учения белорусской армии с маневрами у украинской границы, чтобы Украина не могла перебросить на фронт свои подразделения, прикрывающие белорусскую границу.

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