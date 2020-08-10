"Поддержка Кремля": первый руководитель Беларуси рассказал, влияет ли Путин на Лукашенко

Шушкевич назвал Лукашенко врагом независимости Беларуси.

Тезис о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко является гарантом независимости страны является ошибочным.

Такое мнение высказал первый глава Верховного совета независимой Беларуси Станислав Шушкевич в эфире канала "Украина 24".

Шушкевич убежден, что Лукашенко - это враг независимости, "антибелорусский президент, который все время фальсифицирует выборы".

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"Он любые методы готов применить, чтобы сохранить свою власть - больше никакой цели у него нет. При том это роскошество напоминает господство латиноамериканских хунт, когда они совершенно не считались с мнением людей и уничтожали всех врагов правителя и правительств", - сказал он.

Лукашенко, по мнению Шушкевича, для удержания власти пользуется помощью Кремля.

"Никаким гарантом независимости страны Лукашенко не является. За время его правления у нас прошла принудительная русификация. И он сдает все позиции, чтобы сохраниться у власти. И он сохраняется у власти благодаря российской поддержке, точнее благодаря поддержке Кремля. Только благодаря этому он господствует – и любое повеление Путина он выполнит", - заявил он.

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9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

После публикации данных экзит-полла тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками.

В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями. Появилась информация о первых жертвах.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

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