По словам Лукашенко, это вооружение будет нужно, в частности, для "закрытия периметра" границы с Украиной, так как оттуда якобы может исходить угроза.

Беларусь планирует закупить российское вооружениеболее чем на 1 миллиард долларов.

Об этом журналистам заявил глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко во время военных учений "Запад-2021" на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, передает БЕЛТА.

В частности, перспективы поставок комплексов C-400 Лукашенко обсуждал с Путиным на переговорах в Кремле.

"Наверное, 3-3,5 часа из 8 часов мы вели диалог именно об обороне и безопасности. Он мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. ... Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам", - рассказал Лукашенко.

По его словам, до 2025 года российские власти согласовали целый перечень вооружения для поставки в Беларусь.

"Это около десятка самолетов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолетов, Тор-М2. Большие объемы. Говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками", - отметил глава режима.

Говоря об угрозе с запада, Лукашенко привел в пример события 1941 года.

Читайте такжеПутин встретился с Лукашенко в Москве: итоги переговоров"Вы видите, как они себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы все утихомиривали, всех успокаивали - не отвечайте на провокации и прочее, - а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев. История многому учит. Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого - современные учения. ... Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны. Дай бог нам справиться со своими", - подытожил он.

Ранее, в начале сентября, Лукашенко заявлял, что Россия поставит белорусскому режиму крупную партию боевой техники - самолетов, вертолетов и современных систем ПВО.

Россия и Беларусь: военные учения и Союзное государство

10 сентября РФ и Беларусь начали совместные стратегические учения "Запад-2021". По информации российского Минобороны, практические действия войск стартовали одновременно на девяти полигонах на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Республике Беларусь.

Перед этим, 9 сентября, Лукашенко вновь встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что русские и белорусы - "практически единый народ".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что украинские власти осознают угрозы договоренностей Путина и Лукашенко, однако сейчас "все под контролем".

В то же время, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, если Россия поглотит Беларусь, то Украина получит еще 1 000 км источника опасности.

На фоне российско-белорусских учений Украина уже усилила охрану госграницы.

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Автор: Катерина Комолова