Дмитрий Кулеба прокомментировал намерения Путина и Лукашенко по развитию "союзного государства".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия поглотит Беларусь, то Украина получит еще 1000 км источника опасности.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Таким образом он прокомментировал намерения Путина и Лукашенко по развитию "союзного государства".

"Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений по интеграции в рамках Союзного государства намеренно вводится нарратив не только о планах экономической интеграции из 28 программ, но и общем оборонном пространстве. Мы должны внимательно следить за учениями "Запад 2021", потому что те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски. И мы понимаем, если Россия поглотит Беларусь в той или иной форме, то мы получим еще 1000 км источника опасности для суверенитета и территориальной целостности" - сказал министр.

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Также он добавил, что "Лукашенко лишь делает вид, что руководит ситуацией".

"На самом же деле глубину интеграции решает Путин. Лукашенко научился играть с Россией. На каждом этапе интеграции Лукашенко будет сопротивляться, пытаясь выторговать себе дополнительные условия", - отметил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Путин и Лукашенко встретились в Москве и подписали 28 программ по так называемому "Союзному государству".

В частности, во время встречи они договорились, что 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа России и Беларуси.

Кроме того, предусмотрено создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, а также договор о едином рынке электроэнергии.

Также Путин с Лукашенко согласовали новую финансовую поддержку Минска, которая с сентября до конца 2022 года составит около $630 млн.

В то же время планируется создание совместного платежного пространства в рамках "Союзного государства", а также снятие Россией действующих сейчас ограничений на авиасообщение с Беларусью.

Автор: Дмитрий Хилюк