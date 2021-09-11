Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия поглотит Беларусь, то Украина получит еще 1000 км источника опасности.
Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".
Таким образом он прокомментировал намерения Путина и Лукашенко по развитию "союзного государства".
"Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений по интеграции в рамках Союзного государства намеренно вводится нарратив не только о планах экономической интеграции из 28 программ, но и общем оборонном пространстве. Мы должны внимательно следить за учениями "Запад 2021", потому что те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски. И мы понимаем, если Россия поглотит Беларусь в той или иной форме, то мы получим еще 1000 км источника опасности для суверенитета и территориальной целостности" - сказал министр.
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Также он добавил, что "Лукашенко лишь делает вид, что руководит ситуацией".
"На самом же деле глубину интеграции решает Путин. Лукашенко научился играть с Россией. На каждом этапе интеграции Лукашенко будет сопротивляться, пытаясь выторговать себе дополнительные условия", - отметил Кулеба.
Встреча Путина и Лукашенко
Как сообщал УНИАН, 9 сентября Путин и Лукашенко встретились в Москве и подписали 28 программ по так называемому "Союзному государству".
В частности, во время встречи они договорились, что 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа России и Беларуси.
Кроме того, предусмотрено создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, а также договор о едином рынке электроэнергии.
Также Путин с Лукашенко согласовали новую финансовую поддержку Минска, которая с сентября до конца 2022 года составит около $630 млн.
В то же время планируется создание совместного платежного пространства в рамках "Союзного государства", а также снятие Россией действующих сейчас ограничений на авиасообщение с Беларусью.