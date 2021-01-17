В Австрии количество заражений не демонстрирует признаков замедления, а британский штамм вируса продолжает циркулировать.

Около 10 тысяч человек собрались в столице Австрии в субботу в знак протеста против коронавирусных ограничений, и призвали правительство уйти в отставку.

Читайте такжеБритания установила новый антирекорд по смертности от COVID-19Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Размахивая транспарантами с надписью "Вы - болезнь. Мы - лекарство" и австрийскими флагами, большинство демонстрантов отказывались надевать маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

"Количество смертей, которое нам сообщают, - это чушь. Я не хочу закончить, как Китай, где у вас нет никакого права что-либо делать", - сказала одна из участниц акции.

На акции протеста был замечен и ультраправый политик, бывший заместитель канцлера Хайнц-Кристиан Штрахе, который ушел в отставку после "Ибица-скандала".

В Австрии, население которой составляет 8,9 миллиона человек, с момента начала пандемии зарегистрировано целом 7053 случаи смерти от Covid-19.

Группа экспертов рекомендовала канцлеру Курцу не ослаблять текущие ограничения, как планировалось 25 января, поскольку количество заражений не показывает признаков замедления, а британский штамм вируса продолжает циркулировать.

Научные руководители предложили ввести обязательную работу из дома и продлить карантин. Правительство планирует объявить о новых мерах в воскресенье.

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Автор: УНИАН