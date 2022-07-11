Трасс также нацелилась на пост главы Консервативной партии.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подала заявку на лидерство в качестве следующего премьер-министра Великобритании.

На посту она планирует заменить своего предшественника Бориса Джонсона, говорится в статье, опубликованной в The Telegraph в воскресенье.

"Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор", — заявила Трасс.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что отставка британского премьера Бориса Джонсона не отразится на поддержке Украины со стороны страны.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Джонсон также заявил, что будет оставаться на посту премьера, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и руководитель правительства.

По данным СМИ, выборы руководства Консервативной партии состоятся этим летом, а новый премьер-министр должен вступить в должность в октябре.

Джонсон был первым лидером страны G7, посетившим Украину после начала полномасштабного вторжения России. За это время он уже дважды посетил Киев.

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