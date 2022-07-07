Президента заверили, что поддержка Великобританией Украины не должна измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что роль Великобритании действительно глобальна в защите свободы, ее поддержка Украины не изменится.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

"Сегодня главной темой в нашей стране стала британская тема - решение Бориса Джонсона покинуть пост... Днем я говорил с ним, поблагодарил за поддержку, которую мы получили с первого дня российского террора", - отметил он.

Зеленский уточнил, что в частности это оружие, техника и боеприпасы, политическая, санкционная и финансовая поддержка.

Так, с 24 февраля Великобритания выделила на безопасности и оборонные нужды Украины более 2 млрд фунтов стерлингов.

"Роль Британии действительно глобальна в защите свободы. И хотя это отражение позиции британского общества, все же лидерство и харизма главы государства всегда имеют особое значение. Тем более в такое время, время полномасштабной, антиевропейской войны России, которая начала наступление на Европу именно из нашей страны. Не удивительно, что украинцы чувствуют личную благодарность Борису", - сказал глава государства.

В то же время, он призвал не забывать, что отношения строятся между государствами, поэтому поддержка Великобританией Украины не должна измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах.

"И Борис, и все наши друзья в Объединенном Королевстве заверили меня в этом", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня 7 июля, Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера.

Джонсон также заявил, что будет оставаться на посту премьера, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и руководитель правительства.

Как сообщает BBC, выборы руководства Консервативной партии состоятся этим летом, а новый премьер-министр должен вступить в должность в октябре.

Джонсон был первым лидером страны G7, посетившим Украину после начала полномасштабного вторжения России. За это время он уже дважды посетил Киев.

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