Климкин прокомментировал резонансные события в Великобритании и их возможное влияние на Украину.

Отставка британского премьера Бориса Джонсона не отразится на поддержке Украины со стороны страны, считает экс-министр иностранных дел, дипломат Павел Климкин.

Об этом он сказал "Обозревателю".

Дипломат подчеркнул, что не сомневается: Британия продолжит последовательно поддерживать Украину.

"Украина не потеряет поддержку, поскольку Великобритания - это не один Борис. Хотя Борис уникален, Борис питает искреннюю симпатию к Украине. Он всегда пытался быть впереди", - отметил дипломат.

Внешнеполитический курс Британии, по прогнозу Климкина, не изменится при новом премьере, вопрос лишь в акцентах.

"Будет ли Великобритания вместе с США. Тоже впереди, тоже в авангарде, но вместе. Будет ли Великобритания пытаться быть вообще в авангарде, как это было при Борисе. Для меня это основной вопрос", - сказал Климкин.

По оценкам экс-министра, для британского кризиса сложились объективные внутриполитические обстоятельства, Кремль к нему не причастен.

"Есть внутренние скандалы, которые реально повлияли на его позицию как премьера. В первую очередь это вечеринки во время эпидемии коронавируса. Этого ему никогда не забудут. Сейчас к тому же выяснилось, что говорили не всю правду, а это в политике чего-то стоит", - сказал дипломат.

"Не думаю, что это какая-нибудь российская спецоперация. В каждом демократическом обществе политики должны обладать доверием, а сейчас часть британцев доверие к Борису потеряла", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Джонсон также заявил, что будет оставаться на посту премьера, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и руководитель правительства.

По данным СМИ, выборы руководства Консервативной партии состоятся этим летом, а новый премьер-министр должен вступить в должность в октябре.

Джонсон был первым лидером страны G7, посетившим Украину после начала полномасштабного вторжения России. За это время он уже дважды посетил Киев.