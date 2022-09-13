С 19 сентября в страну не будут пускать россиян с шенгенскими визами.

Сейм Литвы проголосовал за введение чрезвычайного положения на границе с Россией и Беларусью до 16 декабря.

Об этом пишет Delfi.

Решение поддержали 68 человек, 5 проголосовали "против" и 26 - воздержались.

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Введенное ранее чрезвычайное положение действует на всей территории страны до 15 сентября включительно. После этого оно будет действовать только на границе с Россией и Беларусью.

А с 19 сентября вступает в силу запрет о пересечении границы с Россией гражданам страны с туристическими шенгенскими визами. Тогда ЧП вступит в силу в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, а также на Вильнюсском железнодорожном вокзале.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября вступило в силу решение Совета Европейского союза о полном прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

В то же время страны Балтии и Польша приняли решение закрыть въезд российским туристам. С 19 сентября граждане Российской Федерации с шенгенскими визами не смогут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

Ранее сообщалось, что Литва обвинила Беларусь в умышленном повреждении инфраструктуры государственной границы и вручила ноту протеста представителю беларуского посольства.

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