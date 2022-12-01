Теплую верхнюю одежду и белье закупили у трех литовских производителей на 2 миллиона евро.

Литва в декабре передаст зимнюю одежду для около 25 тысяч украинских военных.

Для этого выделили более 2 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении Минобороны Литвы.

Теплую верхнюю одежду и белье закупили у трех литовских производителей. Один из них, компания Audimas Supply, решил за дополнительные средства шить одежду для украинской армии. Компания бесплатно добавит для украинских военных 1000 флисовых свитеров.

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"Мы благодарим литовский бизнес за солидарность со страной, которая защищается от агрессии оккупантов и борется за свою свободу", — подчеркнул министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Война в Украине: помощь Литвы

Как ранее сообщал УНИАН, с начала войны Литва и литовцы активно помогают Украине противостоять российским оккупантам.

21 ноября стало известно, Литва передаст Украине боеприпасы для 155 мм артиллерии, а также в течение месяца будет выполнен контракт с производителями зимней одежды для украинских военных.

27 ноября Литва отправила в Украину 6 грузовиков с 114 трансформаторами различной мощности, чтобы помочь преодолеть энергетический кризис.

Кроме того, литовцы собрали для Украины средства на три морских дрона.

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