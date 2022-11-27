Всего Литва намерена предоставить 252 трансформатора.

Литва отправила в Украину 6 грузовиков с 114-ю трансформаторами различной мощности.

Как сообщила пресс-служба Минэнерго, об этом шла речь во время встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом.

Отмечается, что Крейвис выразил всестороннюю поддержку украинскому народу и подчеркнул, что Литва будет помогать Украине и в дальнейшем. Так, на днях из Литвы в Украину отправлено 6 грузовиков с 114-ю трансформаторами различной мощности. Всего Литва намерена предоставить 252 трансформатора.

Видео дня

Также сейчас готовится следующий пакет гуманитарной помощи для энергетики Украины на сумму 2 миллиона евро.

Галущенко поблагодарил литовских партнеров за оперативную помощь.

"Литва всегда была нам надежным партнером и другом. Мы очень ценим поддержку, которую вы оказываете Украине на всех уровнях. Я убежден, что единство и солидарность помогут нам противостоять нашему общему врагу и принесут победу над агрессором", - подчеркнул он.

Помощь украинской энергетике

23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку. Вследствие этого во многих регионах произошли аварийные отключение электроэнергии также они остались без тепло - и водоснабжение.

В тот же день стало известно, что в рамках инициированной главой Европарламента Робертой Мецолой и мэром Флоренции, президентом Eurocities Дарио Нарделлой программы "генераторы надежды" крупнейшие города Европы подарят Украине электрогенераторы и трансформаторы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК также готовит срочную доставку оборудования.

Вас также могут заинтересовать новости: