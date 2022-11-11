Российское вторжение в Украину будет главным вопросом повестки дня саммита стран "Большой двадцатки".

Лидеры стран "Большой двадцатки" на следующей неделе намерены осудить использование или любую угрозу использования ядерного оружия.

Как пишет Reuters со ссылкой на предварительный проект совместного заявления лидеров стран G20, российское вторжение в Украину будет главным вопросом повестки дня саммита.

"Многие страны-члены G20 решительно осудили незаконную, неоправданную и неспровоцированную агрессивную войну России против Украины и призвали Москву немедленно прекратить агрессию", - говорится в проекте, для принятия которого нужна будет единогласная поддержка делегатов, в том числе из РФ.

Видео дня

"Применение или угроза применения ядерного оружия являются недопустимыми", - говорится в проекте коммюнике.

Согласно проекту заявления, многие члены G20 также считают, что вторжение "ограничивает экономический рост, повышает инфляцию, нарушает цепочки поставок, ухудшает энергетическую и продовольственную безопасность, и повышает риски для финансовой стабильности".

В проекте также отмечается, что "только устойчивое обязательство следовать основанному на правилах международному порядку и многосторонней системы может защитить мир и стабильность".

Ссылаясь на серию российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры и водоснабжения, в проекте коммюнике G20 говорится, что "соблюдение международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры во время вооруженных конфликтов, имеет решающее значение".

Саммит "Большой двадцатки" - что известно

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Кроме лидеров 20 стран с крупнейшими экономиками мира, для участия в саммите пригласили и ряд других государств, в частности ОАЭ и Украину.

"Группа двадцати" существует с 1999 года. Сейчас она объединяет 19 стран и Евросоюз. В состав G20 входят: Евросоюз, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка.

После вторжения России в Украину президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россию надо исключить из "Большой двадцатки". ОН также убежден, что Украина должна посетить встречи G20. Представители Белого дома заявили, что они непублично передали Индонезии свое желание, чтобы Россия не присутствовала.

Однако президент Индонезии Джоко Видодо еще весной пригласил на саммит президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. В августе Видодо сообщил, что Путин планирует посетить саммит G20 в Индонезии.

Однако в ноябре президент Индонезии сказал, что после разговора с Путиным он почти уверен, что глава Кремля не приедет на саммит. Позже в РФ подтвердили, что Путина на саммите не будет, а вместо него Москва направит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Между тем пресс-секретарь президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой двадцатки". Вероятнее всего это произойдет в онлайн-формате.

Вас также могут заинтересовать новости: