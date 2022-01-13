Ролик называется "Месть неизбежна".

На сайте высшего лидера Ирана Али Хаменеи появился анимационный ролик, изображающий убийство бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет The Independent.

На видео человек, похожий на Трампа, играет в гольф на территории его резиденции во Флориде.

В это время беспилотник движется мимо камер наблюдения, отключенных хакером.

Читайте такжеИз-за санкций против Путина Москва готова разорвать отношения с СШАОператор дрона направляет прицел на Трампа, а затем отправляет ему текстовое сообщение: "Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это".

Пока тот читает текст, военный нажимает на кнопку "Пуск".

Отмечается, что двухминутный клип "Месть неизбежна" стал победителем конкурса, организованного в память о генерале Касеме Сулеймани.

Убийство Сулеймани: что известно