На сайте высшего лидера Ирана Али Хаменеи появился анимационный ролик, изображающий убийство бывшего президента США Дональда Трампа.
Об этом пишет The Independent.
На видео человек, похожий на Трампа, играет в гольф на территории его резиденции во Флориде.
В это время беспилотник движется мимо камер наблюдения, отключенных хакером.
Читайте такжеИз-за санкций против Путина Москва готова разорвать отношения с СШАОператор дрона направляет прицел на Трампа, а затем отправляет ему текстовое сообщение: "Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ, заплатят за это".
Пока тот читает текст, военный нажимает на кнопку "Пуск".
Отмечается, что двухминутный клип "Месть неизбежна" стал победителем конкурса, организованного в память о генерале Касеме Сулеймани.
Убийство Сулеймани: что известно
- Глава спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде в ночь на 3 января 2020 года. Вашингтон объяснил свое решение тем, что генерал представлял угрозу для американцев.
- Тегеран пообещал отомстить за убийство генерала. Иран сократил свои обязательства по ядерной сделке, а парламент страны принял законопроект, по которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями.
- 8 января Иран запустил 15 ракет по военным базам США в Ираке. В ответ на действия Ирана Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.