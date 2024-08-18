Известно, что в течение последнего года Северная Корея улучшила свои связи с РФ.

Северная Корея осудила вторжение Украины на территорию России. Там заявили, что это "непростительный акт террора, поддержанный Вашингтоном и Западом", а также добавили, что КНДР всегда будет стоять на стороне РФ, которая "стремится защитить свой суверенитет". Об этом сообщило информационное агентство KCNA, пишет Reuters.

В издании отметили, что вторжение Украины в Россию является "результатом антироссийской конфронтационной политики Соединенных Штатов, которая подталкивает ситуацию к грани Третьей мировой войны".

Также в сообщении отмечается, что США передали президенту Украины Владимиру Зеленскому "астрономическое" количество летального оружия.

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"Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на российскую территорию со стороны марионеточного режима Зеленского под контролем и при поддержке США и Запада как непростительный акт агрессии и террора", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи.

В Reuters напомнили, что в течение последнего года Северная Корея улучшила свои связи с РФ. В частности состоялись две встречи на высшем уровне, где лидеры двух стран пообещали теснее сотрудничать во всех сферах.

Известно, что в июне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин подписали пакт о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который включает соглашение о взаимной обороне.

В то же время Южная Корея, Украина и США обвинили КНДР в поставках артиллерии и ракет в Россию для использования в войне, однако эти страны отрицают такие обвинения.

Курская область - последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области ВСУ затрофеили российского танка Т-90М "Прорыв".

"Непревзойденно НЕэффективный, как в прорыве, так и в обороне. Новейший российский танк Т-90М "Прорыв", не успев повоевать, стал трофеем Галицких десантников во время рейда на Курщине. Россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности", - рассказали воины 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ.

Также сообщалось, что украинские военные уничтожили еще один мост в Курской области. В частности речь идет уже о разрушении второго моста через реку Сейм в Курской области.

"Остался последний. Все это ставит россиян перед выбором. Или по сути сдать/утопить в реке собственную группировку, или отойти за Сейм. После ухода это делает невозможным надолго возвращение части Курской области или контрудара в Сумскую область, значительно увеличивает нашу зону контроля и ключевое - кардинально меняет составляющие безопасности для Сумщины", - рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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