Иностранные войска зашли на территорию РФ впервые за десятилетия, однако в Москве не знают, что с этим делать.

Продолжается операция украинских сил в Курской области РФ. На одном из участков в оперативном окружении могут оказаться 2,5 тысячи российских военных, говорит военный обозреватель Денис Попович.

"На сегодняшний момент наступление Вооруженных сил Украины в Курской области РФ развивается. Вчера мы слышали о подрыве моста через речку Сейм. Там три моста. Соответственно, если все три моста будут уничтожены, а по некоторым данным уничтожены уже два из трех, то в этом случае в оперативном окружении может оказаться 2,5 тысячи российских военнослужащих, которые держат оборону в этом районе. То есть, там районы ограничены речкой, с севера и юга украинской границы, с юга и с запада украинской границы, а с востока – территория, которая занята ВСУ. Поэтому, когда украинские военные займут оборону по реке, выбить их оттуда будет намного сложнее, чем как на это рассчитывают россияне", – рассказал он в эфире телеканала FREEДOM.

Попович отметил, что Силы обороны создали в Курской области плацдарм и постоянно его расширяют. При этом продвижение осложнилось тем, что россияне подтянули подкрепление. Но остановить украинские войска сейчас РФ не способна, ведь для этого ей нужно больше сил, которые черпать можно только с других участков фронта. Того количества солдат, которое уже перебрасывается, будет недостаточно для остановки Сил обороны.

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Обозреватель также заметил, что как политическое, так и военное руководство РФ не было готово к такому развитию событий. На охрану границ отправили срочников, которые, по сравнению с бригадами ВСУ, были полностью небоеспособными.

"И что характерно, россияне намерены и дальше бросать срочников для сдерживания ВСУ. Это показало полную неготовность вооруженных сил РФ к этому удару. Сейчас там наблюдаются разрозненные действия. Плюс ко всему, чувствуется конфликт между силовыми структурами РФ. Военную операцию российский диктатор Путин дает проводить не военному ведомству, а Федеральной службе безопасности. Но пока это не играет на руку российскому руководству", – объяснил Попович.

Он акцентировал, что иностранные войска зашли на территорию РФ впервые за десятилетия, однако в Москве не знают, что с этим делать.

"Грубо говоря, российскому руководству нужно признать, что на территории РФ идет война. А это сделать очень трудно, потому что в таком случае будет нарушен основополагающий общественный договор между руководством РФ и российским обществом. Руководство РФ гарантировало неприкосновенность границ. Сейчас неприкосновенность границ нарушена, и возникают вопросы о функциональности руководства. То есть, система может пойти вразнос – могут начаться неудобные вопросы со стороны общества", – констатировал Денис Попович.

Операция в Курской области: важные новости

Наступление ВСУ в Курской области продолжается с утра 6 августа. За это время украинские военные взяли под контроль более 80 населенных пунктов, в том числе и районный центр – город Суджа. Сотни российских солдат были взяты в плен.

В то же время The Wall Street Journal пишет, что России, возможно, придется вывести больше войск из Украины, если она захочет вернуть территорию Курской области под свой контроль. Вероятно, способная на это группировка должна насчитывать более 20 000 надлежащим образом обученных военнослужащих. Пока что Россия вывела из Украины несколько бригад общей численностью до 5000 военнослужащих.

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