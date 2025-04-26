Россияне имеют продвижение в том районе.

Заявления РФ о том, что ее армия вытеснила подразделения Сил обороны Украины с территории Курской области, не соответствуют действительности. Однако ситуация там складывается не лучшим образом.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что враг продвинулся на Курщине. Армия РФ почти полностью заняла населенный пункт Горналь, также есть продвижение противника в районе Олешни.

"Это последние села, вокруг которых остался контроль бойцами Сил Обороны. Поэтому "Курская операция" до сих пор продолжается, где украинские военные ведут бои с московитами и корейцами. В частности, осуществляется охота и поражение логистики врага, его мест сосредоточения и т.д.", – говорится в сообщении.

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Кроме того, россияне не оставляют попыток продвинуться и закрепиться на территории Сумской области. Авторы утверждают, что враг накапливает силы в селе Журавка и пытается подойти к селу Беловодье.

"А также закрепляется и осуществляет накопление в Басовке, пробуя двигаться в сторону Локни, но пока безуспешно. Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не давать кацапам продвигаться и накапливаться", – добавили в DeepState.

Война в Украине: ситуация на Курщине

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 26 апреля, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 162 боевых столкновения с противником. Больше всего – на Покровском направлении, где агрессор совершил 59 штурмовых и наступательных действий. На Курщине же произошло 16 боестолкновений с противником.

Примечательно, что всего за время Курской операции ВСУ армия РФ потеряла 62,4 тыс. человек. Из них безвозвратные потери составили 25,2 тысяч, а санитарные – 36,2 тыс. Более 980 оккупантов попали в плен.

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