Также на должность советника президента США по национальной безопасности рассматривается кандидатура многолетнего советника Байдена Энтони Блинкена.

В будущей администрации избранного президента США Джо Байдена на должность госсекретаря и министра обороны рассматриваются по три кандидатуры.

Об этом сообщает издание The New York Times.

В частности, по данным издания, на должность государственного секретаря США в настоящее время рассматривается кандидатура экс-посла США в России и Иордании Уильяма Бернса, который является бывшим сотрудником дипломатической службы и сейчас возглавляет Фонд Карнеги за международный мир. Также он был заместителем госсекретаря и специальным помощником госсекретаря Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт.

Второй кандидатурой на должность госсекретаря рассматривается сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс, который является одним из ключевых членов сенатского комитета по иностранным делам. Кунс родом из родного штата Байдена и является его одним из самых близких друзей. Вероятно, что его кандидатуру легко утвердят в Сенате из-за товарищеских отношений с сенаторами-республиканцами.

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Третьей кандидатурой считается Сьюзен Райс, которая является бывшим советником президента США по национальной безопасности в администрации Барака Обамы. Ранее Райс была одной из тех женщин, кого Байден рассматривал в качестве кандидата в вице-президенты. Также Райс является бывшим помощником госсекретаря и послом США в ООН. Она является ведущим экспертом по вопросам Африки.

Вместе с тем, на должность министра обороны США (секретаря обороны) рассматриваются тоже три кандидатуры.

В частности, это Тэмми Дакворт - бывший подполковник армии США, которая потеряла обе ноги, когда ее вертолет попал под обстрел в Ираке в 2004 году. Сейчас она является сенатором-демократом от штата Иллинойс. Также она была помощником секретаря по делам ветеранов в администрации Обамы. Ее также рассматривали на кандидатуру вице-президента США. Если ее назначат, она станет первым тайско-американским представителем в правительстве США, а также первой женщиной на должности министра обороны. Еще ее кандидатуру рассматривают на должность секретаря по делам ветеранов.

Второй кандидатурой на должность министра обороны является Мишель Флурной, которая является бывшим заместителем помощника секретаря обороны. Она считается основным претендентом на занятие руководящей должности в оборонном ведомстве. Она также может стать первой женщиной на этом посту. Она давала советы по вопросам обороны во время избирательной кампании Байдена.

Третьей кандидатурой является Джей Джонсон - бывший министр внутренней безопасности США в администрации Обамы. Ранее он был главным юридическим консультантом Пентагона. Он может стать первым чернокожим министром обороны. Еще его кандидатуру рассматривают на должность генерального прокурора и директора национальной разведки США.

Вместе с тем, на должность советника президента США по национальной безопасности рассматривается Энтони Блинкен, который был главным советником Байдена по вопросам иностранных дел. Он занимал должность заместителя госсекретаря США и заместителя советника президента США по национальной безопасности в администрации Обамы.

Победа Джо Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь, действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Перевод: Виталий Саенко