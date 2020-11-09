По мнению Фейгина, Путин является крайне недоверчивым человеком.

Президент РФ Владимир Путин может передать власть только собственной дочери Екатерине Тихоновой.

Такое мнение "Обозревателю" высказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, Путин больше никому не доверяет.

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"С моей точки зрения, Путин может отдать власть только своей дочери Тихоновой, больше некому", – предположил он.

"Кому он может доверять? Я не представляю. За все эти годы вокруг него был целый ряд людей, но сказать, кто из них самый доверенный, я бы не решился", – отметил правозащитник.

По его мнению, Путин является крайне недоверчивым человеком. "Честно говоря, Путин – человек из той категории, у которого настоящих друзей нет, он никому не может доверять на сто процентов. Только своим дочерям. У него две дочери, значит, одной из них", – резюмировал Фейгин.

Как отмечает издание, у Владимира Путина есть две дочери – Мария и Екатерина, которые живут под другими фамилиями и публично отрицают родство с главой РФ.

Информация СМИ об "отставке Путина" и реакция Кремля

Как сообщило 6 ноября издание The Sun со ссылкой на источники в Москве, Путин может уйти с поста президента России в начале следующего года из-за опасений, что он имеет "болезнь Паркинсона".

В Кремле в тот же день опровергли информацию СМИ, что Путин может уйти в отставку из-за болезни.

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Автор: Андрей Василюк