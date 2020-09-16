Польские дипломаты заявили о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Польша не признает местных "выборов" в Крыму, которые на временно оккупированном полуострове провела Россия 13 сентября.

Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

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Выборы губернатора Севастополя были незаконными, как и голосование за кандидатов в так называемый государственный совет Республики Крым, так называемое законодательное собрание Симферополя, а также так называемый сельский совет Раздольненского района, – говорится в заявлении.

МИД Польши напомнил, что в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №68/262 от 27 марта 2014 года российская аннексия Крыма признана явным нарушением международного права.

Также польские дипломаты заявили о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Выборы" в Крыму

13 сентября во временно оккупированном Крыму был основным днем голосования на так называемых «выборах» «губернатора Севастополя» и «довыборах» «депутатов» в так называемый «государственный совет Республики Крым» и «Симферопольский местный совет».

В ответ МИД Украины призвал мировое сообщество расширить санкции против России. В МИД выразили решительный протест и осудили противоправную организацию и проведение так называемых «выборов».

«Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий», - сказано в заявлении.

Европейский Союз также заявил о непризнании результатов так называемых местных и региональных «выборов», проведенных Россией.

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Автор: Наталия Печиборщ