Арест лидера оппозиционной партии обостряет проблемы грузинской политической системы, которые могут закончиться разрывом связей с Западом.

На протяжении более чем 15 лет Грузия неуклонно двигалась в сторону демократии и интеграции с Западом, несмотря на агрессивный протест России. Теперь она сделала огромный шаг назад.

В минувший вторник полиция ворвалась в штаб-квартиру главной оппозиционной партии в Тбилиси и арестовала лидера - Нику Мелиа. Это стало кульминацией политического конфликта, который длился много месяцев и подвел грузинскую политическую систему к краху. Об этом в редакционной статье пишет Washington Post, добавляя, что грузинские связи с Западом теперь в опасности. И все это идет на пользу только Владимиру Путину.

Некоторые в Вашингтоне бросились обвинять правящую партию "Грузинская мечта", которая руководит страной с 2012 года. Под руководством эксцентричного миллиардера Бидзины Иванишвили партия продолжала добиваться членства в Евросоюзе и НАТО, но при этом пытаясь нормализовать отношения с Россией. Последняя вторглась в Грузию в 2008 году и до сих пор держит в оккупации два грузинских региона.

Читайте такжеОппозиция Грузии заявила о начале постоянных протестов в странеОппозиционная партия "Объединенное национальное движение" развивала тесные связи с США, когда была при власти в начале 2000-х. Она просит Вашингтон о помощи, утверждая, что Иванишвили ведет Грузию назад к автократии и на орбиту Москвы. Washington Post пишет, что арест Мелии на сомнительных юридических основаниях - это настолько необоснованный и провокационный шаг, что премьер-министр Георгий Гахария, который тоже принадлежит к "Грузинской мечте", ушел в отставку вместо того, чтобы поддержать сделку.

Но верность оппозиции демократическим нормам тоже не идеальна. В прошлом "Объединенное национальное движение" успешно провели переговоры с" Грузинской мечтой" об избирательной реформе. Но затем оппозиционная партия отказалась признавать результаты парламентских выборов, которые прошли в октябре и на которых победила правящая сила. "Объединенное национальное движение" настаивало, что голосование было сфальсифицировано, хотя международные наблюдатели это не подтвердили. Они указали на определенные нарушения, которые, однако, не повлияли на результат.

Мелиа сам возглавлял демонстрантов, попытавшихся взять штурмом парламент в 2019 году. Его арестовали за то, что он не оплатил залог по делу, связанному с этим инцидентом. После выборов он вместе со своей партией начали бойкотировать новый парламент, несмотря на все призывы со стороны дипломатов США и Евросоюза. Также против компромисса выступает бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который теперь живет в Украине и призывает грузин выходить на улицы.

Читайте такжеСаакашвили заявил, что не претендует на должность премьер-министра ГрузииСаакашвили возглавил революцию против автократического правительства в 2003 году. Но такой сценарий - не лучший выход из текущего грузинского кризиса. Зато оппозиции и "Грузинской мечте" стоит вернуться к переговорам, которые ранее помогли организовать США и ЕС. Правительство должно отпустить Мелию, так же как и Георгия Руруа, владельца оппозиционного телеканала. Если Грузия стремится добиться прогресса и стать западной демократией, а не евразийской автократией, ее политические партии должны принять такие принципы, как компромисс, толерантность и распределение власти.

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Перевод: Лесь Дымань