Депутата обвиняют в организации попытки штурма национального парламента летом 2019 года

В Грузии правоохранители взяли штурмом офис оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и задержали ее лидера Нику Мелия. Полиция использовала спецсредства, в том числе перечный газ.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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Штурм центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии Грузии начался примерно в 7:30 по тбилисскому времени. МВД призвало сторонников оппозиции не мешать задержанию Ники Мелия.

По информации телеканала «Рустави 2», во время штурма офиса ЕНД силовики применили слезоточивый газ. Об этом также сообщил портал «Новости Грузия». По его данным, силовики вывезли Мелию с территории офиса на бронированной машине.

Ника Мелия обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года.

Партию «Единое национальное движение» основал Михаил Саакашвили. Она правила в период руководства страной, однако в 2012 году проиграла парламентские выборы. После этого партия "ЕНД" перешла в оппозицию, а сам Саакашвили покинул страну. С тех пор «Грузинская мечта» остается у власти, а ЕНД - главной оппозиционной силой.

Беспорядки 20 июня 2019 года в Грузии

Причиной организованных оппозицией акций протеста, начавшихся в Тбилиси в июне 2019 года, стало пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшее в грузинском парламенте. Во время него депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера парламента и вел заседание на русском языке. В результате столкновений протестующих и полиции тогда пострадали несколько сотен человек.

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Автор: Денис Прядко